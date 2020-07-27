Пекин, 27 июля, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Крупнейший мегаполис Китая Чунцин, город центрального подчинения, расположенный в верхнем течении реки Янцзы, столкнулся с сильнейшим паводком с начала текущего года, сообщает 27 июля Синьхуа со ссылкой на сообщение комитета водных ресурсов этого речного бассейна при министерстве водных ресурсов КНР.

Река Янцзы

В общей сложности нынешнее повышение уровня воды — третье с начала паводкового сезона; оно развернулось в верховьях, вблизи крупнейшего в мире водохранилища «Санься» («Три ущелья»). В Чунцине впервые превышена критическая отметка, после которой ситуация признается «тревожной», и вода продолжает прибывать.

Ожидается, что пика наводнение достигнет в ближайшие часы, после чего, начиная со вторника, остановка стабилизируется. По словам представителя городского штаба по борьбе с наводнениями и засухой Жань Цзиньхуна, из соображений безопасности введены временные ограничения на судоходство в городской черте.