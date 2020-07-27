Москва, 27 июля, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В московском районе Солнцево молния угодила в двоих мужчин, сообщает 27 июля телеграм-канал Mash.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

Согласно информации, мужчины отдыхали у Мещерского пруда. Когда началась гроза, они спрятались под навесом, но переждать дождь в безопасности не смогли — в них попала молния. Один из пострадавших госпитализирован, второму оказывают помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошёл дождь с грозой.