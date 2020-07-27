Симферополь, 27 июля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Действие Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя продлено до 2024 года. Об этом журналистам сообщил 27 июля заместитель председателя правительства России, курирующий Крым и Севастополь, Марат Хуснуллин.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Буквально вчера председатель правительства подписал программу продления ФЦП Крыма и Севастополя. Это означает, что теперь у нас горизонт планирования до 2024 года, как и все национальные проекты, выделено дополнительное финансирование», — сказал Хуснуллин.

«Это позволит и Севастополю, и Крыму более планомерно рассчитывать свою работу, иметь возможность для гибкого управления», — цитирует вице-премьера «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, затем срок её действия продлили до 2022 года. С предложением о продлении срока действия ФЦП ранее выступило Минэкономразвития РФ.