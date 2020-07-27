Москва, 27 июля, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Пожар в московском следственном изоляторе №6 удалось локализовать. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Напомним, что ранее стало известно о возникновении пожара в женском СИЗО №6, расположенном на Шоссейной улице в Москве. Из здания были эвакуированы 850 человек.

По предварительным данным, пожар начался в пекарне следственного изолятора.

К 17:45 пожар удалось локализовать.