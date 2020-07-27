Лондон, 27 июля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти находится в «красной зоне» из-за продолжающейся эпидемии коронавируса и частичного возобновления блокировок в ряде крупных стран мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту на торгах в Лондоне 27 июля октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 67 центов (1,53%), до $43,11 за баррель. Диапазон марки — от $43,02 до $44,20 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 63 цента (1,53%), до $40,66 за баррель. Диапазон торгов WTI составляет $40,52 — $41,73 за баррель.

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