Бразилиа, 27 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. О возвращении бразильского президента Жаира Болсонару к нормальному режиму работы сообщил 27 июля портал G1.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

К своим обязанностям глава государства приступил утром сегодня, 27 июля. Он проведёт в этот день ряд рабочих встреч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что заразившийся ранее коронавирусной инфекцией Болсонару здоров — такой вывод был сделан по результатам третьего тестирования.

Сегодня, 27 июля, отрицательным оказался и четвёртый тест на COVID-19. Заболел политик 7 июля.