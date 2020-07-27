Москва, 27 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Представители Роспотребнадзора следят за ситуацией с коронавирусом в мире, в том числе и во Вьетнаме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пляж в Муйне. Вьетнам

«Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает ситуацию по коронавирусной инфекции в мире и в отдельных странах, в том числе и в Социалистической Республике Вьетнам», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что полностью информация о новом типе коронавируса во Вьетнаме будет исследована после публикации вьетнамскими специалистами «полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге».