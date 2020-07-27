Обнинск, Калужская область, 27 июля, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области средний балл, полученный выпускниками в ходе сдачи Единого государственного экзамена, оказался выше по всем предметам, чем по стране. Об этом 27 июля заявила на планёрке представитель управления общего образования наукограда Елена Любочкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

На 90 баллов и более ЕГЭ сдали 140 школьников, а 100 баллов набрали восемь человек. по сравнению с 2019 годом вырос средний балл по русскому языку, физике, истории, литературе и географии. На прежнем уровне по сравнению с 2019 годом остался средний балл по математике и информатике.

По данным министерства образования Калужской области, из более 1000 выпускников школ региона по физике 38 человек показали результат выше 90 баллов. Один выпускник из калужской школы №6 смог сдать физику на максимальные 100 баллов. Также результата выше 90 баллов достигли 54 человека на экзамене по истории из 950 выпускников, которые сдавали ЕГЭ по этому предмету.