Киев, 27 июля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июля, провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.

President.gov.ua Владимир Зеленский в маске

В ходе совещания Зеленский подчеркнул, что сейчас буквально каждый гражданин несет ответственность за эпидемическое состояние, в котором будет пребывать Украина.

«Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе… И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся вернуться к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, лишь преодолев коронавирусную инфекцию», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр здравоохранения страныМаксим Степанов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине остается «достаточно напряженной» и сохраняется «очень высокий уровень заболеваемости» (807 человек за последние сутки).