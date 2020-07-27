Киев, 27 июля, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Национальная гвардия Украины начала перевооружать некоторые подразделения в соответствии со стандартами НАТО, сообщила 27 июля пресс-служба структуры.

Ngu.gov.ua Винтовка UAR-15 украинского производства

Отмечается, что первую партию штурмовых винтовок UAR-15 украинского производства получили силовики в Харькове и испытали оружие на стрельбищах. Винтовку UAR-15 изготавливает украинское предприятие «Зброяр» из американских и отечественных комплектующих.

Отдельно в сообщении отмечается, что UAR-15 эргономичнее и удобнее автомата «Калашникова».

»Также винтовка UAR-15 имеет лучшую кучность, чем автомат Калашникова. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит последняя характеристика, изготавливаются в США», — приводит пресс-служба слова одного из бойцов.

Напомним, что 20 июля после проведения государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации на вооружение Вооруженных сил Украины поступила тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б». Машина была разработана специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова, изготовили ее во Львове.