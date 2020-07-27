Бейрут, 27 июля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Жительница городка Хиам (Ливан), расположенного в пяти километрах от южной границы с Израилем, рассказала, что слышала два десятка взрывов и была свидетелем того, как большие клубы дыма поднимались возле горы Хермон, передаёт 27 июля Aljazeera.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Представитель миротворческих сил ООН на юге Ливана Андреа Тененти заявил, что его командующий генерал-майор Стефано Дель Кол «связывается с обеими сторонами для оценки ситуации и снижения напряжённости». Он призвал к «максимальной сдержанности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля проиранская ливанская группировка «Хезболла» и армия обороны Израиля обменялись ракетными ударами в районе Хар-Дов. Израиль утверждает, что с его стороны нет потерь.