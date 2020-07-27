Москва, 27 июля, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Жители Донбасса надеются на то, что очередное перемирие между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной с другой сохранится надолго. Об этом 27 июля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

Andrew Butko Разрушенный жилой дом в Петровском районе Донецка

«Вчерашнее заявление о том, что до уголовного наказания дойдёт за применение огня — очень бы хотелось, чтобы это не на словах, а на деле было реализовано. Тем более, что это далеко не первое перемирие. Но народ очень устал от войны и очень хочет мира с обеих сторон», — заявил Михайлов.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Между тем ранее в Киеве заявили о том, что силы ДНР нарушили перемирие в первый же день, хотя ответный огонь украинские войска не открыли. По данным ДНР, обстрелов со стороны сил противника пока не зафиксировано.