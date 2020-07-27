Москва, 27 июля, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Из женского следственного изолятора СИЗО-6, где произошел пожар, эвакуированы 850 человек, сообщает 27 июля пресс-служба УФСИН по Москве.

24.mchs.gov.ru Пожарные

«850 человек эвакуировали», — указано в сообщении.

Ранее представители ведомства уточняли, что из-за пожара заключенные СИЗО-6 перемещены внутри учреждения в более безопасные помещения.

По предварительным данным экстренных служб Москвы, очаг возгорания в СИЗО-6 находится в пекарне.

Причины и подробности происшествия на данный момент выясняются.