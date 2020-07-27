Москва, 27 июля, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Министерство финансов России предлагает повысить минимальную розничную цену на шампанское на 5 рублей — до 169 рублей за 0,75 литра. Проект соответствующего приказа размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Бокал шампанского

Минимальную отпускную цену назаводе-изготовителе, согласно документу, предлагается повысить на 3 рубля — до 118 рублей, а минимальную оптовую цену — на 4 рубля — до 137 рублей.

Предполагается, что новые цены вступят в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, на минувшей неделе Минфин также предложил повысить с 1 января минимальные цены на водку — с 230 до 238 рублей, на коньяк — с 433 до 446 рублей, на бренди — с 315 до 324 рублей за 0,5 литра.