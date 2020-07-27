Москва, 27 июля, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Коммунальные службы Москвы, работающие над ликвидацией последствий непогоды, приведены в готовность в связи с сильным дождём и ветром в столице. Об этом журналистам заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе пройдут дожди, местами сильные, грозы с порывами ветра до 19 метров в секунду. За сутки ожидается до 20 мм осадков. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», — сказал Бирюков.

По его словам, службы в круглосуточном режиме готовы выехать в случае возникновения чрезвычайных происшествий — падения деревьев, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли зданий, дорожных знаков и указателей.