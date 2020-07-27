Семилуки, Воронежская область, 27 июля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Осуждённый совершил побег из колонии-поселения в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по региону 27 июля.

За колючей проволокой

«24 июля 2020 года при проведении проверки осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии №1 г. Семилук, было выявлено отсутствие осужденного Лазаренко Михаила Алексеевича, 1972 г.р.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что мужчина имеет судимости по ст. 158 УК РФ «Кража». Как пояснили в управлении, на территории колонии-поселения осуждённые находятся без охраны, только под надзором администрации. При этом они имеют право свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя, а покидать территорию колонии могут только с разрешения администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Калужской области, также с территории колонии-поселения, побег совершили двое заключенных. Их сумели найти в течение суток.