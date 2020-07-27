Бейрут, 27 июля, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Ракета была выпущена «Хезболлой» по автомобилю ВС Израиля, сообщает 27 июля Reuters.

Amir Farshad Ebrahimi Перед пуском ракет

Инцидент произошёл в районе фермы Шебаа. Об этом агентству сообщил ливанский источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между армией обороны Израиля и «Хезболлой» продолжается вооружённое столкновение на границе.

Ранее проиранская группировка «Хезболла» заявила, что отомстит израильским военным за гибель от израильского авиаудара своего военнослужащего в Сирии.