«Хезболла» выпустила ракету по военному автомобилю Израиля
Бейрут, 27 июля, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Ракета была выпущена «Хезболлой» по автомобилю ВС Израиля, сообщает 27 июля Reuters.
Amir Farshad Ebrahimi
Перед пуском ракет
Инцидент произошёл в районе фермы Шебаа. Об этом агентству сообщил ливанский источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, между армией обороны Израиля и «Хезболлой» продолжается вооружённое столкновение на границе.
Ранее проиранская группировка «Хезболла» заявила, что отомстит израильским военным за гибель от израильского авиаудара своего военнослужащего в Сирии.