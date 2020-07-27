Минск, 27 июля, 2020, 16:55 — ИА Регнум. В Белоруссии за последние сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавируcом, общее число выявленных инфицированных достигло 67 251. Об этом сообщило 27 июля министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончалисьещё четыре пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 538.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Белоруссии сообщало о 130 выявленных инфицированных и четырёх скончавшихся пациентах за сутки.