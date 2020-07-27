Салехард, 27 июля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. На Ямале за минувшие сутки подтверждены 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Основные очаги заражения за сутки: Ноябрьск — 18 положительных тестов; Новый Уренгой — 16; Муравленко — 12.

Всего с начала пандемии в ЯНАО на 27 июля зарегистрировано 10 537 случаев заражения новым коронавирусом. Из них выздоровели 6248 человек, 73 пациента с COVID-19 скончались.