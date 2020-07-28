27 июля произошло возгорание в следственном изоляторе № 6 Москвы. Очевидцы сообщали, что с территории исправительного учреждения идёт густой чёрный дым, слышны звуки сирены. Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск. Из здания была произведена эвакуация арестантов. Очагом возгорания называли то пекарню, то помещение, где хранились матрасы. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

16:51 27.07.2020 На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, возгорание произошло по адресу: Шоссейная улица, до 92. Подробно: В Москве на территории женского СИЗО произошло возгорание

16:52 27.07.2020 Очаг пожара на территории московского СИЗО № 6 находился в местной пекарне, 12 сотрудников эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

16:54 27.07.2020 Про сообщению МЧС, из-за пожара в московском СИЗО № 6 около 600 человек эвакуированы.

16:59 27.07.2020 Пожарные. Иван Шилов © ИА REGNUM

17:05 27.07.2020 Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск.

17:06 27.07.2020 Во ФСИН уточнили, что открытого горения нет. Ранее сообщалось, что в здании плотное задымление, с четвертого этажа из окна идет густой черный дым.

17:10 27.07.2020 При этом ТАСС обращает внимание, что Московский городской суд прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич из-за пожара в находящемся неподалеку СИЗО. Лукашевич содержится под стражей в СИЗО «Печатники», заседание по ее жалобе проходило по видеосвязи.

17:10 27.07.2020 Пожарный [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

17:18 27.07.2020 УФСИН по Москве уточняет, что из женского СИЗО № 6, где произошло возгорание, в безопасное место эвакуированы 850 человек.

17:19 27.07.2020 Арестанты перемещены в безопасное место в пределах учреждения.

17:21 27.07.2020 Причины возгорания выясняются. Ранее сообщалось, что пожар в СИЗО начался с пекарни.

17:28 27.07.2020 Движение полностью перекрыто в районе СИЗО № 6 в Москве, где случился пожар, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

17:29 27.07.2020 «На месте оперативные службы города… Из-за прибывающих автомобилей МЧС движение полностью перекрыто», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

17:34 27.07.2020 Журналисты, находившиеся в здании Мосгорсуда, располагающегося рядом с СИЗО, слышали вой сирены и ругань, предположительно, сотрудников изолятора.

17:35 27.07.2020 Данных о пострадавших нет.

17:35 27.07.2020 Пожарная машина. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:37 27.07.2020 Всего в здании изолятора три корпуса.

17:46 27.07.2020 Площадь пожара составляет 30 кв. метров.

17:59 27.07.2020 Точных данных об очаге возгорания нет. ТАСС со ссылкой на представителей администрации СИЗО сообщает, что горит или пекарня, или комната, где хранятся матрасы.

18:03 27.07.2020 Пожар в московском следственном изоляторе №6 удалось локализовать. Подробности в материале: Пожар в московском СИЗО №6 локализован

18:16 27.07.2020 «В 17:45 мск пожар локализован», — сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС России.

18:19 27.07.2020 В районе СИЗО № 6 в Москве перекрыто движение. Данные Яндекс. Карты

18:40 27.07.2020 Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве» Начальник учреждения: Шубин Андрей Юрьевич

18:42 27.07.2020 С 1987 года на месте Следственного изолятора № 6 располагался женский лечебно-трудовой профилакторий № 4. В 1993 году он был закрыт. МВД России приняло решение на его базе открыть женский следственный изолятор на 810 мест. В период с января 1994 по июль 1996 года проводилась реконструкция ЛТП. 20 июля 2006 г. СИЗО-6 введен в эксплуатацию. На открытии присутствовали министр внутренних дел генерал армии А.С. Куликов, мэр города Москвы Ю.М. Лужков, начальник ГУВД г. Москвы генерал-лейтенант милиции Н.В. Куликов. В июне 1996 года из СИЗО-2 в СИЗО-6 были переведены осужденные женщины для ведения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. Одновременно с приемом заключенных под стражу и осужденных в СИЗО-6 осуществлялось комплектование штатов подразделения личным составом. Была построена и введена в действие хлебопекарня, построен ангар для хранения плодоовощной продукции, переоборудованы 2 общие камеры для содержания женщин с детьми, оборудована детская площадка. На отдельном этаже в 4-местных камерах расположены жилые секции, в которых содержатся осужденные женщины отряда хозяйственного обслуживания. Рядом расположены комнаты отдыха и бытовые помещения. Особенностью камер режимных корпусов является наличие в каждой камере кухни и туалетной комнаты. В 1999 году на территории СИЗО-6 освящен храм в честь Святой Равноапостольной Марии Магдалины. В храме проводятся литургии, совершаются таинства причащения, крещения, исповеди, венчания. Ежегодно в Престольный праздник 4 августа в следственном изоляторе совершается крестный ход. С апреля 2000 года организована производственная деятельность по пошиву швейных изделий. Выполняются заказы по пошиву рабочих костюмов, чехлов для одежды, летней полевой формы для личного состава, спасательных жилетов для морского флота, танковых шлемов для Вооруженных сил, а также постельного белья для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В учреждении имеется своя типография, выполняющая заказы на изготовление типографической продукции. В хозяйственном дворе имеется теплица, в которой с ранней весны выращиваются овощи и зелень. Информация УФСИН по г. Москве

19:26 27.07.2020 Столичные прокуроры проверят СИЗО-6 на предмет соблюдения законодательства после пожара, который вспыхнул в следственном изоляторе 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с инцидентом в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве», — говорится в сообщении. Читайте также: Прокуратура начала проверку СИЗО-6 Москвы после пожара

20:18 27.07.2020 Дым из здания СИЗО. Цитата из видео «В женском СИЗО №6 в Москве 27 июля начался пожар» пользователя Vladimir Gusev. youtube.com

20:21 27.07.2020 В подвале СИЗО №6 на юго-востоке Москвы горел склад с постельными принадлежностями, рассказал начальник ГУ МЧС столицы Сергей Желтов. По его словам, площадь пожара составила 50 кв. м, эвакуированы порядка 650 человек. Напомним, ранее сообщалось о распространении огня на площади 30 кв. м и эвакуации около 850 человек. Погибших и пострадавших нет.

20:23 27.07.2020 Сейчас спасатели ведут проливку и разборку конструкций. В МЧС добавили, что в ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован.

20:25 27.07.2020 Начальник ГУ МЧС столицы Сергей Желтов отметил, что пожар происходит на складе постельных принадлежностей в подвальном помещении.

21:42 27.07.2020 В Москве при пожаре в СИЗО-6 пострадали девять женщин, сообщает 27 июля телеканал РЕН ТВ. СМИ опубликовало список пострадавших, которым потребовалась помощь медиков. Все — женщины в возрасте от 21 года до 58 лет. Подробности в материале: Появились данные о пострадавших женщинах в СИЗО-6 в Москве

21:51 27.07.2020 Пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве произошёл на складе постельных принадлежностей. Об этом 27 июля сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов. «Площадь пожара составляет всего лишь 50 метров, но пожар — в складе в подвальном помещении, складе постельных принадлежностей. То есть матрасы, подушки, одеяла», — пояснил он. Читайте подробнее: В женском СИЗО в Москве загорелись матрасы и подушки

21:52 27.07.2020 В московском следственном изоляторе №6 удалось ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров. Читайте подробнее: Пожар в СИЗО №6 в Москве полностью потушен

22:44 27.07.2020 Пожарные у СИЗО №6. Цитата из видео «Пожар в женском СИЗO №6 Москва 27. 07. 2020» пользователя Olga Chek. youtube.com

09:33 При пожаре в жилом комплексе в СИЗО-6 было эвакуировано около 900 человек, заявил агентству РИА Новости источник в экстренных службах. «В соседний жилой корпус были эвакуированы более 900 человек», — сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавших нет.