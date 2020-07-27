Краснодар, 27 июля, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Более 8,8 тыс. тонн фруктов и ягод собрано в Краснодарском крае в этом году, данные на 27 июля опубликовала пресс-служба администрации края.

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По информации отдела садоводства краевого минсельхоза, на данный момент хозяйствами края собрано более 5,5 тыс. тонн яблок — при средней урожайности 96,8 ц/га, косточковых собрано более 3 тыс. тонн, средняя урожайность — 25,3 ц/га. Валовой сбор ягод превысил 1 тыс. тонн при средней урожайности 71,8 ц/га.

Отметим, что на конец июля 2019 года в Краснодарском крае было собрано почти 19 тыс. тонн фруктов и ягод, всего валовый сбор фруктов и яблок в регионе по итогам 2019 года составил 498 тыс. тонн.