Санкт-Петербург, 27 июля, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Ленинградская область заняла четвертую строчку в рейтинге популярных направлений для отдыха среди россиян в июне 2020 года. Экономисты отделения Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России посчитали, повлияла ли ситуация с коронавирусом на стоимость туристической поездки в Ленобласть и как изменились цены на отдых в регионе за год — с июня прошлого года по июнь текущего.

Дарья Драй ИА REGNUM Гатчина

В свои подсчеты эксперты включили изменение стоимости бензина, поездок на автобусе и такси, аренды квартиры, гостиничного номера, проживания в санатории, питания в кафе и ресторанах и самостоятельного приготовления пищи.

«В июне наш регион только начал постепенно выходить из режима ограничений, поэтому для корректности результата мы исключили из расчета стоимость экскурсионных программ и билетов в музеи», — отметил управляющий Отделением по Ленинградской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ Сергей Григорьев.

Оказалось, что туристический индекс Ленинградской области в июне 2020 года составил 100,7%, то есть стоимость путешествия выросла в среднем на 0,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это существенно ниже общей инфляции по региону, которая в июне текущего года составила 2,4%.

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Туристический индекс, включающий путешествие по Ленинградской области на автомобиле, аренду квартиры и самостоятельное приготовление пищи, составил 101,5%. Более высокое значение по сравнению с общим индексом связано с тем, что несколько подорожали бензин и аренда квартир, а также некоторые продукты, например, макароны, кетчуп и пельмени. При этом затраты на самостоятельное приготовление шашлыка почти не изменились по сравнению с прошлым годом.

«Проезд к месту отдыха на междугородном автобусе, проживание в санатории, передвижение по городу на такси и питание исключительно в ресторанах — индекс этой «туристической корзины» равен 97,4%, то есть стоимость этого варианта отдыха снизилась на 2,6%. Рост затрат на питание в ресторанах компенсируется снижением расходов на проезд и проживание», — подытожил эксперт.

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Третий вариант путешествия включает передвижения на автобусе, размещение в гостинице, питание в столовых и фастфуд. Индекс такого тура составил уже 103,3%. Основная причина заметного отклонения от среднего значения — рост расходов на проживание: в отличие от ситуации в целом по Северо-Западному федеральному округу, в Ленинградской области гостиничный номер в среднем подорожал почти на 8% к июню прошлого года.

«Это связано с тем, что на фоне жестких ограничений в Санкт-Петербурге существенно вырос спрос на загородный отдых со стороны жителей города», — резюмировал Григорьев.

На личный туристический индекс путешественника повлияет и конкретное место отдыха. Например, в Выборге средняя стоимость товаров и услуг для туристов снизилась на 10,2%, в основном благодаря существенному снижению стоимости проживания в городе. Туристический индекс в Тихвине составил 103,2%, где подорожали все компоненты индекса, кроме питания.

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В Гатчине индекс равен 107,4% — здесь в большей степени выросли цены на проживание. В Кингисеппе туристический индекс составил 103,4%, более высокие расходы туристов, посетивших город в июне этого года, в основном связаны с ростом цен на питание и проживание.