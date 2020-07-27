Москва, 27 июля, 2020, 16:45 — ИА Регнум. На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание. Об этом 27 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

По данным агентства, возгорание произошло по адресу: Шоссейная улица, дом 92.

«С четвёртого этажа, из окна, идёт густой черный дым, в здании плотное задымление», — цитирует СМИ собеседника.

По некоторой информации, эпицентром ЧП могла стать пекарня на первом этаже здания. Проводится эвакуация.