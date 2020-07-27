Тюмень, 27 июля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрированы 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5484 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 3910 человек, 25 пациентов с COVID-19 скончались.

На 27 июля в медицинских учреждениях региона находятся 20 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.