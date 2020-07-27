Липецк, 27 июля, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Первый миллион тонн зерна собран аграриями Липецкой области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 27 июля.

Пресс-служба администрации Липецкой области Уборка урожая в Липецкой области

«Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты. Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. Уверен, что в этом году земледельцы подтвердят свои высокие достижения», — отметил ранее глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам губернатора, по всем культурам урожайность значительно превышает показатели прошлого года, при этом рост продолжается.

По данным на 27 июля хозяйствами региона обмолочено 28% площадей, из них около 40% — это озимая пшеница и более 25% — ячмень. Общий объём полученного урожая составляет 1 млн 127 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность по региону составляет 54,4 центнера с гектара. Лидером по урожайности остаётся Елецкий район, где земледельцы получают по 59,2 центнера с гектара, в пятёрку лидеров также входят Долгоруковский (58,4), Становлянский (58,0), Лебедянский (57,5) и Липецкий (56,8) районы. По валовому сбору продолжают лидировать добринские аграрии, которые получили почти 185,5 тыс. тонн.

Озимой пшеницы в регионе получено 840 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 56,5 центнера с гектара. Самая высокая урожайность озимой пшеницы в Липецком районе — 61,3 центнера с гектара. По валовому сбору лидирует Усманский район, где получено (81,3 тыс. тонн). Доля продовольственной пшеницы из объема всей собранной составляет около 70%.

Уборка ячменя ведётся в 17 районах Липецкой области. На 27 июля получено около 272 тыс. тонн при средней урожайности 50 центнеров с гектара. Лидер по урожайности Грязинский район (53,7), по валовому сбору ячменя — Добринский район (108 тыс. тонн).

Также хозяйства начали подготовку почвы под урожай 2021 года: вносятся удобрения, ведётся поверхностная обработка земли и её вспашка, в качестве семенного материала отбирается зерно новых перспективных высокоурожайных сортов, которые уже хорошо показали себя.