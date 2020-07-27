Курган, 27 июля, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Курганской области 27 июня зафиксировано ещё два случая смерти пациентов с COVID-19 Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Скончались жители Курган: мужчина 1952 года рождения и женщина 1948 года рождения. У обоих были тяжёлые сопутствующие заболевания.

«Я очень прошу пожилых людей — будьте аккуратны, не посещайте места массового скопления людей без особой нужды. Носите маски и чаще мойте руки. Наши врачи борются за каждого, но и вы не подвергайте себя лишний раз опасности», — попросила жителей региона директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Отметим, что ранее региональный оперативный штаб сообщал о смерти семи пациентов с COVID-19.