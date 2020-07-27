Нальчик, 27 июля, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии обнаружены останки двух солдат, погибших при защите Кавказа во время Великой Отечественной войны. Поисковые работы проводил Нальчикский поисковый отряд имени 115-ой кавалерийской дивизии, пишет РИА Кабардино-Балкария.

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По словам исполнительного директора отряда Олега Заруцкого, останки красноармейцев были найдены в первый же день поисков при обследовании участка горно-лесистой местности близ селения Атажукино в направлении высоты «910». Здесь в 1942 году сражались с немецкими захватчиками бойцы РККА.

Помимо останков красноармейцев, были обнаружены 27 единиц взрывоопасных предметов и 165 различных боеприпасов к стрелковому оружию.

Поисковые работы продлятся в этом районе до начала ноября. В ближайшие дни здесь будет установлен полевой лагерь.