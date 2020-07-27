Йошкар-Ола, 27 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Марий Эл с 2020 по 2024 год планируется закупка летных часов для использования вертолета при проведении авиа-медицинской эвакуации. При этом в течение последних 10 лет было два случая эвакуации больных за пределы республики с использованием вертолетов, сообщили в минздраве республики.

Pskov.ru Санитарный вертолёт

К 1 декабря 2020 года планируется построить вертолетную (посадочную) площадку для использования санитарной авиации в целях реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи в Республике Марий Эл» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Участок под вертолётную площадку выделен вблизи Йошкар-Олинской городской больницы. Во всех районах республики уже имеются площадки для вертолетов санавиации в непосредственной близости от медицинских учреждений.

Уточняется, что территориальный центр медицины катастроф будет реорганизован в форме присоединения к нему Станции скорой медицинской помощи. Диспетчеры территориального центра медицины катастроф будут принимать, обрабатывать и передавать вызовы для использования санитарно-авиационной эвакуации.

ИА REGNUM напоминает, на реализацию региональных программ в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Марий Эл в период с 2019 до 2024 года направят 12 млрд рублей за счет всех источников финансирования. По итогам прошлого года на развитие здравоохранения в регионе направили 1,839 млрд рублей.