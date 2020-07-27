Лондон, 27 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Судебные слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в США начнутся 7 сентября в очном формате, сообщила 27 июля журналистам Ванесса Барайтсер, судья Вестминстерского магистратского суда (Лондон).

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

По словам судьи, слушания будут длиться три недели. Это решение принято во время заседания суда сегодня, 27 июля, которое прошло в присутствии Ассанжа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Ему предъявляют обвинения по 18 пунктам. Журналист, выдачи которого требует Вашингтон, три месяца не появлялся на судебных заседаниях из-за плохого самочувствия.

Здоровье Ассанжа было подорвано во время его длительного пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда эквадорские власти выдали его Лондону, он оказался в тюрьме, где его состояние заметно ухудшилось.