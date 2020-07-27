Москва, 27 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. В Москве в понедельник, 27 июля, ожидаются дожди с грозами и усиление ветра. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грозовая туча над Москвой

«Сегодня, 27 июля, с сохранением до конца суток в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 14−19 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали москвичам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при управлении автомобилем — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Находясь на улице, рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Во время грозы также крайне не рекомендуется находиться у водоёмов .