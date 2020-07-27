Москва, 27 июля, 2020, 16:16 — ИА Регнум. К концу осени курс доллара может упасть до 55 рублей. Об этом 27 июля заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

При этом подобный курс станет возможным не столько за счёт укрепления российской валюты, сколько за счёт падения американской. При этом курс европейской валюты, по оценке экономиста, может увеличиться до 90 рублей за евро.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист объяснил рост количества наличных денег в России уходом экономики в серую зону.