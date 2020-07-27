Москва, 27 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в понедельник, 27 июля, превысил 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

По состоянию на 15:54 мск евро подорожал на 50 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 84,06 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 22 апреля 2020 года.

Тем временем курс доллара понизился на 12 копеек — до 71,61 рубля.