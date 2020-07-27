Париж, 27 июля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Ношение масок станет обязательным на улицах французской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж с 1 августа 2020 года, сообщает Le Figaro.

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

«Начиная с субботы, 1 августа 2020 года, и на протяжении августа, на улицах в центре города Ле-Туке-Пари-Плаж маска будет обязательной», — заявил мэр Даниэль Фаскель 27 июля 2020 года.

«Нам нужно немного времени, чтобы определить периметр, чтобы заручиться поддержкой национальных полицейских сил для обеспечения соблюдения этой меры», — пояснил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции рекомендует компаниям"создать десятинедельный профилактический запас защитных масок».