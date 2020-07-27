Москва, 27 июля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Граждане РФ пытаются конвертировать ненадежную национальную валюту во что-то материальное, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«Такой ажиотажный спрос на кредиты, такая возросшая потребительская активность, она проявляется не только на рынке недвижимости, — сказал Комолов. — На рынке автокредитования похожая ситуация. Люди пытаются побыстрее конвертировать ненадежную национальную валюту во что-то материальное, в то, что будет служить им долгие годы верой и правдой. Иными словами, многие хотят решить жилищный вопрос сейчас, пока деньги еще чего-то стоят. Все ожидают второй волны коронавируса, все ожидают девальвации. Кроме того, Центральный банк ведет себя несколько нетрадиционным для себя образом — снижает процентную ставку. Хотя обычно он старался действовать противоположным образом. И люди пользуются временным затишьем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с маем 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 39%. Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.