Москва, 27 июля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение информированности физлиц об условиях вкладов, внесли в Госдуму депутаты из комитета нижней палаты парламента по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

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Предлагается дополнить федеральный закон «О банках и банковской деятельности» новой статьей 36.1, в которой приводится перечень условий договора банковского вклада, заключаемого кредитными организациями, имеющими лицензию Банка России на привлечение во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц, с физическими лицами, а также отражение их в виде таблицы.

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок надлежащего информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.