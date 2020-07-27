Ижевск, 27 июля, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летнего подростка. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

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По предварительным данным, 26 июля мальчик вместе со своей сестрой и знакомыми пошел на берег реки в селе Вавож. Компания стала спускаться с холма пешком, а подросток — на велосипеде. Не справившись с управлением, подросток на высокой скорости упал с велосипеда и скатился вниз со склона холма.

От полученных телесных повреждений мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Приангарье в частном доме села Красный Октябрь Тулунского района Иркутской области было обнаружено тело 8-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Дети катались на велосипеде, при спуске с горы упали на асфальт, в результате чего один из мальчиков получил травму головы. Мать потерпевшего обратилась за медицинской помощью к местному фельдшеру, однако медработник дала рекомендации по телефону и не выехала на указанный адрес. Она посоветовала выпить обезболивающее, однако утром на следующий день мальчика обнаружили мертвым.