Лиссабон, 27 июля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. К утру 27 июля пожарным удалось взять под контроль сильный лесной пожар, который с прошедшей субботы бушует в центральной части Португалии. Об этом на пресс-конференции сообщил командир группировки. Об этом сообщает газетаPublico.

skeeze Лесные пожары

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Он отметил, что работа в районе населенного пункта Олейруш ещё не закончена, так как местами сохраняются «активные участки». К настоящему моменту огонь уничтожил около 6 тыс. га леса. При этом командир добавил, что опасности для населённого пункта нет.

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Напомним, борьбу с возгоранием в районе муниципалитета Олейруш в центральной части Португалии пожарные ведут с 25 июля. В тушении огня задействованы свыше 850 пожарных, десятки единиц техники, а также вертолёты и самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля пожарным Португалии удалось взять под контроль крупный лесной пожар в 200 км от Лиссабона. К тушению возгорания привлекалось почти тычяча пожарных. От пожара пострадали более 30 человек.