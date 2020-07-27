Москва, 27 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Министерство финансов России предлагает увеличить минимальную розничную цену на шампанское. Это следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шампанское

Предлагается поднять минимальную цену 0,75 литра напитка на пять рублей — со 164 рублей до 169 рублей — с 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с марта по май 2020 года, когда жители России оставались дома в связи с распространением коронавируса, продажи шампанского сократились на 33%.

Читайте также: Названы алкогольные напитки, наиболее популярные на самоизоляции в России