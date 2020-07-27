Москва, 27 июля, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Падение курса рубля всегда будет носить ограниченный характер. Об этом 27 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обвал рубля

По его словам, бесконечное падение курса рубля сдерживает тот факт, что Россия закупает большое количество товаров заграницей. В том числе это касается и продуктов питания. Падение же рубля приведёт к тому, что заработок на импорте станет невозможен.

«Это позволяет обеспечить ту балансировку, которая замечается с 2015 года, при которой доллар и евро будут расти, но рубль будет их догонять», — сказал Калашников.