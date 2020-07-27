Минск, 27 июля, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Белоруссия не может себе позволить делать ошибки в государственном управлении, потому что у неё недостаточно нефти для экспорта. Об этом 27 июля в Несвижском районе (Минская область) заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, во время поездки по району Лукашенко посетил ООО «Несвижский завод детского питания». Председатель совета директоров этого предприятия Александр Караник и белорусский лидер обсудили, помимо прочего, цену ошибок госуправления.

«Да, риски надо, но надо понимать, что ошибка дорого стоит. Если у тебя есть труба, которая нефть качает, ты спишь, а она качает и деньги получаешь, тогда можно рискнуть, есть деньги, что вернуть», — заявил при этом Александр Лукашенко.

Напомним, до 2020 года Белоруссия ежегодно экспортировала в Евросоюз всю добываемую на своей территории нефть. Белорусская сырая нефть стала поступать на белорусские НПЗ после того, как в конце 2019 года Лукашенко запретил подписывать контракты на импорт российской нефти.

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Во время недавних поездок по белорусским областным центрам с выступлениями перед местной бюрократией («активом») Александр Лукашенко неоднократно высказывался по русскому вопросу. В ходе состоявшейся 9 июля встречи с пропагандистами он договорился до «задержания офицеров российского ГРУ».

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В нынешней белорусской президентской кампании нет ни одного пророссийского кандидата. Александр Лукашенко строит свою кампанию на националистической платформе. Он бессменно правит постсоветской республикой с 1994 года и довёл её до очередного кризиса.

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