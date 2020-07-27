В Ярославле прошли пикеты в защиту свободы слова
Ярославль, 27 июля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославле на Советской площади у здания правительства региона прошли одиночные пикеты в защиту шеф-редактора ИА REGNUMАлексея Яковлева. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции возбудили административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» за пост в личном телеграм-канале «Дядя Лёша» о ситуации вокруг пандемии коронавируса в России, мире и Ярославле. В сообщении приводились общеизвестные факты, но полиция посчитала, что они являются заведомо недостоверными и угрожают общественной безопасности.
Участники пикетов полагают, что таким образом власти сводят счеты с журналистом.
Пикетчики развернули плакаты «Руки прочь от Алексея Яковлева», «Снимите обвинения с журналиста», «Полиция служит народу или власти?», «Губернатор Миронов, учите уроки родного Хабаровска».
Суд по делу Алексея Яковлева пока не назначен.