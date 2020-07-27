Ярославль, 27 июля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославле на Советской площади у здания правительства региона прошли одиночные пикеты в защиту шеф-редактора ИА REGNUMАлексея Яковлева. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

ЯрНьюс Пикет в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции возбудили административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» за пост в личном телеграм-канале «Дядя Лёша» о ситуации вокруг пандемии коронавируса в России, мире и Ярославле. В сообщении приводились общеизвестные факты, но полиция посчитала, что они являются заведомо недостоверными и угрожают общественной безопасности.

Участники пикетов полагают, что таким образом власти сводят счеты с журналистом.

«У нас преследуют журналиста Алексея Яковлева в Ярославле. Фактически считаю, что ему были угрозы, потому что его телеграм-канал «Дядя Леша» власти сочли неугодным и пытаются журналисту закрыть рот. Я как руководитель областной организации считаю, что рот прессе закрывать нельзя. И вышел с этим требованием. Один из уроков Хабаровска — с людьми нужно быть. И слушать народ. А у нас губернатор не только с народом, но и с депутатами не общается», — рассказал порталу «ЯрНьюс» первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Пикетчики развернули плакаты «Руки прочь от Алексея Яковлева», «Снимите обвинения с журналиста», «Полиция служит народу или власти?», «Губернатор Миронов, учите уроки родного Хабаровска».

Суд по делу Алексея Яковлева пока не назначен.