Париж, 27 июля, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Bugatti планирует приступить к производству уменьшенной электрической версии культовой модели Type 35 середины 1920-х годов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bugatti Bugatti Baby

Автомобили будут предназначаться для подростков от 14 лет и старше. Спецсерия ограничена 500 экземплярами электрокаров. Называться новинка будет Baby II.

Модель выполнена в 75-процентном масштабе. Покупателям будет доступна новинка в трёх версиях. Начальная версия изготовлена из композитных материалов и оснащена аккумулятором производительностью 1,4 кВт-ч.

Топовая версия Vitesse имеет полностью карбоновый корпус, аккумулятор на 2,8 кВт-ч и более мощный мотор. Максимальная производительность движка составит 13,4 л. с. Максимальная скорость машины составит 70 км/ч.

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