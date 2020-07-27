Минск, 27 июля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В столицу Белоруссии прибыл временный поверенный в делах США в республике Джеффри Джюк, который будет являться главой американской дипмиссии в стране до приезда в Минск нового посла Соединенных Штатов. Об этом 27 июля сообщает американское посольство в Белоруссии на своей странице в соцсети Facebook.

Кадр из видео страницы социальной сети Facebook @usembassy.minsk Джеффри Джюк

В сообщении дипмиссии указывается, что Джеффри Джюк прибывает в качестве нового временного главы посольства США.

«Господин Джюк сейчас является поверенным в делах США в Белоруссии, а когда в Минск прибудет посол, он останется в стране на должности заместителя руководителя дипломатической миссии», — также говорится в сообщении американского посольства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Центризбирком Белоруссии сформировал списки избирателей: в августовском голосовании на президентских выборах смогут отдать свой голос 6844932 человека.