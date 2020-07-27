Кишинёв, 27 июля, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Молдавский президент Игорь Додон остаётся наиболее популярным политиком в стране, несмотря на снижение рейтинга. Таковы результаты опроса, проведённого Ассоциацией социологов и демографов.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

О доверии Додону заявили 27,95% опрошенных против 29,8% в июне. В поддержку бывшего премьер-министра Майи Санду высказались 18,75%, за лидера «Нашей партии» Ренато Усатого — 6,85%. В июне Санду и Усатый набрали 17,8% и 5,1% поддержки соответственно.

В пятёрку лидеров вошли мэр Кишинёва Ион Чебан — 4,75% и премьер-министр Ион Кику — 4,25%. При этом 12,45% опрошенных заявили, что не доверяют никому из политиков, а 7,5% респондентов не ответили на вопрос.

Исследование проводилось с 14 по 24 июля, в нём участвовали 1175 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 ноября 2020 года в Молдавии назначены президентские выборы.