Киев, 27 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Компания-оператор ГТС Украины за первое полугодие 2020 года получила 29,4 млрд грн доходов, а сумма расходов при этом составила 10,1 млрд грн.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Об этом говорится в отчете компании, который сегодня, 27 июля, приводят украинские СМИ.

Согласно источнику, 73% доходов энергетическая госкомпания получила за предоставление услуг по транзиту газа из России в страны ЕС и в Молдавию. Остальные 27% доходов приходятся на услуги транспортировки на Украине, услуги по суточной балансировке и др.

Что же касается расходов — более половины было использовано на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки.

Отмечается также, что за отчетный период компания выплатила 5,1 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, еще 1,4 млрд грн налога на прибыль за второй квартал 2020 года будут выплачены в августе.

ИА REGNUM напоминает, что отдельная компания — оператор ГТС Украины была создана в конце прошлого года в рамках разделения компании «Нафтогаз». Таким образом, власти Украины исполнили свои обязательства перед европейскими партнерами, внедрив европейские нормы законодательства.