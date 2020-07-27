Алма-Ата, Казахстан, 27 июля, 2020, 15:18 — ИА Регнум. На въезде в Алма-Ату установят блокпосты для предотвращения ввоза животных. Об этом 27 июля заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин на брифинге.

Джованни Агостино Кассана. Бараны и козел

Посты планируется установить с 27 июля по 2 августа. Поручено предотвратить завоз животных, которые предназначены для жертвоприношения на Курбан-байрам. Исключение распространяется только на случаи, когда животные предназначены для жертвоприношения в режиме онлайн.

Отметим, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Алма-Аты, в городе запрещено праздновать Курбан-байрам. Отмечается, что массовые мероприятия могут привести к заражению коронавирусом.