Вашингтон, 27 июля, 2020, 15:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено около 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает университет Джонс Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 54 953 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 234 140.

Также сообщается, что за это же время в США было зафиксировано 470 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 146 935.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 297 863 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Киргизии выявили еще 483 человека, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».