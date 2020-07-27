Путин поручил ОСК целенаправленно увеличивать уровень локализации
Москва, 27 июля, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Объединённая судостроительная компания должна централизованно заниматься увеличением уровня локализации производства. Об этом заявил 27 июля президент России Владимир Путин встрече с руководителем ОСК Алексеем Рахмановым в Кремле.
«Этим целенаправленно нужно заниматься», — подчеркнул глава государства.
Слова президента последовали за упоминанием Рахмановым того, что рыболовецкое судно в настоящее время строится с уровнем локализации в 25%, однако планируется его повысить почти до 70%.
Как сообщало ИА REGNUM, Рахманов объяснил президенту, что в ОСК зарплаты несколько выше, чем в среднем по отрасли, для удержания кадров.
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