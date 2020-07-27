Москва, 27 июля, 2020, 14:56 — ИА Регнум. На курс рубля не действуют никакие законы экономики. Об этом 27 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Никакие экономические законы в отношении рубля не работают и не имеют к нему никакого отношения. Мы сделали рубль внутренне свободно-конвертируемым. Но дело в том, что весь мир не признал рубль твердой валютой, даже не признал полутвердой валютой как китайский юань. То есть если вы с рублями поедете заграницу, вы не сможете их обменять на основные резервные валюты. То есть рубль является пасынком финансовой системы», — сказал Калашников

Перечисленные обстоятельства создали спекулятивные аспекты, появился черный рынок рубля, которыми, по словам члена Совфеда, стали Московская валютная биржа и Центробанк.

«Курс рубля — поле для спекулянтов, не только международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются спекулировать на этой ниве», — заявил Калашников.