Москва, 27 июля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Нерест трески в Балтийском море не помешает строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

Отмечается, что в районе нереста трески, на который распространяются сезонные ограничения, работы по укладке трубопровода закончены. На дальнейшее строительство газопровода не распространяется никаких ограничений, сообщает оператор проекта.

Напомним, 25 июля газета Die Welt написала, что строительство газопровода «Северный поток — 2» невозможно из-за нереста трески. Автор сообщил, что близ острова Борнхольм все работы запрещены по экологическим соображениям.